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Sience: 90% средневековых рукописей о рыцарстве и героизме утрачены навсегда

Общество
Sience: 90% средневековых рукописей о рыцарстве и героизме утрачены навсегда
pixabay.com  / 

Москва, 18 февраля. Как считают аналитики издания Sience, 90% средневековых рукописей о рыцарстве и героизме навсегда утрачены.

Согласно последним исследованиям, проведенным с использованием экологической концепции «модели невидимых видов», Катажина Анна Капитан и Даниэль Сойер из Оксфордского университета смогли определить, какой объем средневековой литературы в жанре повествовательного вымысла когда-либо существовал. Результаты своей работы они опубликовали в статье для журнала Sience, эксклюзивный перевод которой представило издание FBM.

С помощью «модели невидимых видов» ученые определили, что легенд и историй наподобие дошедших до нас сказаний о Ланселоте и короле Артуре было написано в десятки раз больше. Собрав и исследовав записи о 3 648 копиях 799 произведений, написанных на голландском, французском, исландском, ирландском, английском и немецком языках, специалисты сделали вывод, что первоначально эта своеобразная литературная популяция содержала больше сорока тысяч копий. Остается только сожалеть, что большинство литературных памятников прошлого люди уже никогда не увидят. 

Ранее ФАН приводил данные литературного опроса, проведенного среди россиян. Согласно исследованию, в два раза возрос интерес читающей публики к книгам по духовным практикам и карьерному росту.

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литература исследование легенда рукопись
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