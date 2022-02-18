Зачем и кому принц Гарри пытается доказать, что он парень «из народа»

Принц Гарри, который пытается везде быть «своим парнем», на самом деле мало ассоциируется с тем, кем является на самом деле. Об этом журналу Marie Claire рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс. Для примера она взяла недавнее появление сбежавшего герцога на публике.

Первое после долгого отсутствия появление принца было обозначено на Суперкубке по американскому футболу. На мероприятии выступали звезды разного калибра. На вип-трибунах оказался и наш рыжеволосый герой. Он был в компании своей кузины, а вот супруги Меган Маркл с ним не было.

Позднее появились и другие фотографии, там Гарри позировал в компании американских суперзвезд. Среди них была и кантри-певица Микки Гайтон. По ее словам, девушка столкнулась с Его Высочеством во время игры, после чего опубликовала в соцсетях совместную фотографию.

«Я встретила принца Гарри. Он был просто душкой. Я даже сделала реверанс в спортивном костюме», — подписала публикацию девушка.

Джуди Джеймс отметила, что если судить по последнему появлению герцога на публике, то она смело может сказать, что он превратился в настоящую знаменитость, а не в обычного парня, которым многие его привыкли видеть.

«Язык тела в этой позе делает ее похожей на классическое селфи, где восторженный поклонник наклоняется, сияя от радости, чтобы сделать снимок со своей любимой американской кантри-исполнительницей», — пояснила эксперт.

По мнению Джеймс, на фото непонятно, кто из знаменитостей — наибольший фанат соседа по снимку. Специалист уверяет, что Гарри точно вошел в режим знаменитости.

«Гарри здесь выглядит таким увлеченным и расслабленным, и это не простое «фанатское объятие», это очень тактильное объятие, в котором Микки прижимается к Гарри, их торсы близко, а он крепко сжимает пальцами ее плечо», — пояснила специалист по языку тела.

Обратила внимание девушка и на выражение лица герцога.

«Возможно, он носит маску, но его луч удовольствия сигнализируется через его улыбающиеся глаза с морщинками в уголках, а также чашеобразным эффектом под глазами, который предполагает, что под этой маской — широкая улыбка», — уверена Джуди.

По ее мнению, Гарри, назвав себя «типичным парнем» при своем последнем появлении на публике, стремится всячески это демонстрировать, но вот язык тела показывает всю его истинную суть — поведение знаменитости.

Ранее сообщалось, что принц Гарри скрывает свою ссору с Меган Маркл.