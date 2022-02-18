Власти ДНР начали эвакуацию мирного населения в Россию

Донецк, 18 февраля. Население Донецкой Народной Республики (ДНР) централизованно покидает свои дома на фоне эскалации напряженности, заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, соответствующее решение было принято из-за скорого объявления президентом Украины Владимиром Зеленским начала наступательной операции в Донбассе.

«С сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — сказал он.

Ранее власти ДНР заявили о намерении эвакуировать жителей поселка Александровка из-за обстрелов. Дата начала мероприятия пока не раскрывается.