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Власти ДНР начали эвакуацию мирного населения в Россию

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 16:25
Политика
Власти ДНР начали эвакуацию мирного населения в Россию
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr

Донецк, 18 февраля. Население Донецкой Народной Республики (ДНР) централизованно покидает свои дома на фоне эскалации напряженности, заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, соответствующее решение было принято из-за скорого объявления президентом Украины Владимиром Зеленским начала наступательной операции в Донбассе.

«С сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — сказал он.

Ранее власти ДНР заявили о намерении эвакуировать жителей поселка Александровка из-за обстрелов. Дата начала мероприятия пока не раскрывается.

 

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