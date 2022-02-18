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Город во Франции остался без интернета из-за желания отца оградить детей от соцсетей

Общество
Город во Франции остался без интернета из-за желания отца оградить детей от соцсетей
Федеральное агентство новостей

Париж, 18 февраля. Житель Франции случайно оставил без интернета целый город в попытке ограничить своим детям доступ к соцсетям.

Инцидент произошел в городе Мессанж. Проживающий там мужчина купил глушилку, которая позволяет заблокировать Сеть, и ежедневно активировал ее в период с полуночи до трех часов ночи, чтобы его дети перестали сидеть в интернете вместо сна.

Однако эффект от устройства оказался слишком масштабным и затронул жителей сразу двух муниципалитетов. В результате люди стали массово жаловаться на сбои в Сети провайдерам, после чего начали проводить расследование.

Нарушителя спокойствия быстро вычислили с помощью радио-гониометрического прибора. Поскольку во Франции использование глушителей запрещено, правонарушителю может грозить штраф до 30 тысяч евро и полгода заключения в тюрьме, передает France Bleu Gascogne.

При этом мотивы мужчины, пытавшегося ограничивать детям доступ к интернету, можно понять. Так, например, в России около 50% граждан не могут представить свою жизнь без соцсетей.

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франция интернет глушилка
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