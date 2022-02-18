Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 21:23
21:21
Олимпийские игры 2022
Волочкова рассказала, кто виноват в провале Валиевой на Олимпиаде
21:20
Политика
Политик Килинкаров: США боятся единства России и Европы
21:15
Олимпийские игры 2022
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что МОК травил Камилу Валиеву
21:10
Происшествия
Правоохранители начали проверку после задержания школьника-оружейника в Красноярске
21:05
Экономика
Минэкономразвития РФ ожидает подорожания нефти до 77,7 доллара за баррель
21:05
Олимпийские игры 2022
Елена Радионова обратилась к российским фигуристкам после их выступления на Играх в Пекине
21:04
Спорт
Это была лучшая игра: Вячеслав Фетисов оценил победу «красной машины» над шведами
21:02
Экономика
Указ Путина о льготах для поставок товаров в Донецк подписали в правительстве
21:01
Общество
Развитие сельских территорий в Тверской области под угрозой
20:59
Шоу-бизнес
Певец Александр Серов не пускает бывшую жену в свой дом
Все новости

«Виновата левацкая квир-тусовка»: Милонов о трагедии со школьником, ударившим себя ножом из-за игры
Происшествия
«Виновата левацкая квир-тусовка»: Милонов о трагедии со школьником, ударившим себя ножом из-за игры
Федеральное агентство новостей  /  ФАН

Непонимание детьми своего реального положения в семье и обществе провоцирует в них агрессию. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее в Москве 17-летний школьник по имени Евгений воткнул себе в живот нож, потому что родители не разрешили ему играть в компьютер. Мать ребенка в процессе проведения «профилактической беседы» залила орудие наслаждения своего чада водой, чем сильно его обидела. Не в силах это вынести, ночью молодой человек нанес себе колотое ножевое ранение. На крик выбежали родители и вызвали парню скорую помощь.

«Во всем этом виновата левацкая квир-тусовка, которая заявляет о каких-то там «особых правах» детей, — заявил Милонов. — Еще их изрядно подбадривают разные глупые омбудсмены, устраивающие «горячие линии для жалоб на родителей». Все это в сумме создает атмосферу, существуя в которой, дети чувствуют себя не обязанными выполнять указания родителей. Своим же собственным незрелым «хотелкам» они начинают присваивать статус неких «прав», не имея на то совершенно никакого основания».

«Виновата левацкая квир-тусовка»: Милонов о трагедии со школьником, ударившим себя ножом из-за игры
pixabay.com / StartupStockPhotos

По словам депутата, именно непонимание детьми своего реального положения в семье и обществе провоцирует их на столь агрессивную реакцию, когда родители предъявляют к ним свои разумные требования.

«Любая строгость воспринимается в штыки, — заметил парламентарий. — И виноваты в случившейся трагедии с тем мальчиком прежде всего феминистки и либералы, которые пытаются превратить гармоничное воспитание в какой-то абсолютный ужас».

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил, почему Украине не поможет закон о запрете антисемитизма.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / «Виновата левацкая квир-тусовка»: Милонов о трагедии со школьником, ударившим себя ножом из-за игры
россия милонов происшествие школьник игра
Комментировать