«Виновата левацкая квир-тусовка»: Милонов о трагедии со школьником, ударившим себя ножом из-за игры

Непонимание детьми своего реального положения в семье и обществе провоцирует в них агрессию. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Ранее в Москве 17-летний школьник по имени Евгений воткнул себе в живот нож, потому что родители не разрешили ему играть в компьютер. Мать ребенка в процессе проведения «профилактической беседы» залила орудие наслаждения своего чада водой, чем сильно его обидела. Не в силах это вынести, ночью молодой человек нанес себе колотое ножевое ранение. На крик выбежали родители и вызвали парню скорую помощь.
«Во всем этом виновата левацкая квир-тусовка, которая заявляет о каких-то там «особых правах» детей, — заявил Милонов. — Еще их изрядно подбадривают разные глупые омбудсмены, устраивающие «горячие линии для жалоб на родителей». Все это в сумме создает атмосферу, существуя в которой, дети чувствуют себя не обязанными выполнять указания родителей. Своим же собственным незрелым «хотелкам» они начинают присваивать статус неких «прав», не имея на то совершенно никакого основания».
По словам депутата, именно непонимание детьми своего реального положения в семье и обществе провоцирует их на столь агрессивную реакцию, когда родители предъявляют к ним свои разумные требования.
«Любая строгость воспринимается в штыки, — заметил парламентарий. — И виноваты в случившейся трагедии с тем мальчиком прежде всего феминистки и либералы, которые пытаются превратить гармоничное воспитание в какой-то абсолютный ужас».
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