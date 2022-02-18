«Виновата левацкая квир-тусовка»: Милонов о трагедии со школьником, ударившим себя ножом из-за игры

Непонимание детьми своего реального положения в семье и обществе провоцирует в них агрессию. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее в Москве 17-летний школьник по имени Евгений воткнул себе в живот нож, потому что родители не разрешили ему играть в компьютер. Мать ребенка в процессе проведения «профилактической беседы» залила орудие наслаждения своего чада водой, чем сильно его обидела. Не в силах это вынести, ночью молодой человек нанес себе колотое ножевое ранение. На крик выбежали родители и вызвали парню скорую помощь.

«Во всем этом виновата левацкая квир-тусовка, которая заявляет о каких-то там «особых правах» детей, — заявил Милонов. — Еще их изрядно подбадривают разные глупые омбудсмены, устраивающие «горячие линии для жалоб на родителей». Все это в сумме создает атмосферу, существуя в которой, дети чувствуют себя не обязанными выполнять указания родителей. Своим же собственным незрелым «хотелкам» они начинают присваивать статус неких «прав», не имея на то совершенно никакого основания».

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По словам депутата, именно непонимание детьми своего реального положения в семье и обществе провоцирует их на столь агрессивную реакцию, когда родители предъявляют к ним свои разумные требования.

«Любая строгость воспринимается в штыки, — заметил парламентарий. — И виноваты в случившейся трагедии с тем мальчиком прежде всего феминистки и либералы, которые пытаются превратить гармоничное воспитание в какой-то абсолютный ужас».

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