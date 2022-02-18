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Неслучайная неграмотность: чего добивается Белый дом заявлениями о былых «вторжениях» РФ в Европу

Политика
Неслучайная неграмотность: чего добивается Белый дом заявлениями о былых «вторжениях» РФ в Европу
Федеральное агентство новостей  / 

Конфуз постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая заявила, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», но не смогла пояснить, о каких регионах идет речь, случайным не является. Это — намеренное заявление. США пытаются доказать другим странам НАТО, что их военное присутствие в Европе необходимо увеличить. Об этом в беседе с ФАН сказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Во-первых, видимо, есть что-то, о чем мы не знаем. И правильно говорит наш президент: «Граница России нигде не заканчивается». Значит, где-то на территории Европейского союза есть наши анклавы», — отметил собеседник ФАН.

При этом основной целью подобных заявлений Бредихин считает наращивание присутствия военного контингента США в ЕС. Чтобы у европейцев это не вызвало возмущения, их надо напугать «страшной и агрессивной» Россией. Этим, собственно говоря, Белый дом и занимается.

Не случайная неграмотность: чего добивается Белый дом заявлениями о былых «вторжениях» РФ в Европу
vk.com / Антон Бредихин

«В целом это — не первый казус западной дипломатии за последнее время. И сказано это не из-за неграмотности. Американцам нужно доказать странам НАТО, что они в опасности. Защищать Украину они не собираются, а вот себя оборонять должны. А чтобы это было эффективнее, нужно увеличение американского присутствия в ЕС, чего, собственно, Белый дом и добивается», — прокомментировал Бредихин.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь критично высказался о заявлениях постпреда США при ООН. В словах американского дипломата он усмотрел отсылки к Наполеону Бонапарту и Адольфу Гитлеру.

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