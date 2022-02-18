Владимир Путин не будет смотреть полуфинальный матч мужского хоккейного турнира

Пекин, 18 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли Владимир Путин смотреть матч мужского хоккейного турнира на Олимпиаде между сборными России и Швеции.

Подопечные Алексея Жамнова выйдут на лед против скандинавской команды в 16:10 по московскому времени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин не будет смотреть хоккей.

Победитель полуфинального матча Россия — Швеция в финале 24-х зимних Олимпийских игр сыграет против команды Финляндии. Подопечные Юкки Ялонена обыграли в 1/2 финала Словакию со счетом 2:0. Голы забили Сакари Маниннен и Харри Песонен.

Ранее победительница одиночного турнира в женском фигурном катании Анна Щербакова прокомментировала недовольство серебряной медалью Александры Трусовой. По словам спортсменки, она скажет все своей коллеге в личной беседе.