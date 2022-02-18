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Посол Келин: Западу нужно время переварить предложения России по гарантиям безопасности

Политика
Посол Келин: Западу нужно время переварить предложения России по гарантиям безопасности
 /  Пресс-служба МИД РФ

Лондон, 18 февраля. Западу потребуется некоторое время, чтобы переварить предложения России по гарантиям безопасности. Такое мнение выразил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По словам дипломата, предложения являются совершенно новыми, поэтому требуют раздумий со стороны Запада. Вместе с тем по отдельным темам диалог возможен, считает он.

«Это предложения более приземленные, они в свое время, где-то пару лет назад выдвигались с нашей стороны, это касательно моратория в Европе на размещение ракет средней дальности, военной транспарентности, касательно разведения учений от линии соприкосновения», — рассказал Келин.

Как отметил дипломат, беседа России, США и НАТО должна иметь «пакетный характер».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить от Запада систему гарантий, аналогичной той, которую предлагают странам НАТО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы остальных государств.

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