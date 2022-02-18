Первая леди Франции Макрон подала в суд на «разносчиц» слухов о ее половой принадлежности

Париж, 18 февраля. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит обратилась в суд с иском против двух женщин, которые распространяли в интернете слухи о ее половой принадлежности.

Первое слушание по этому делу назначено на 15 июня, передают французские СМИ. Первая леди Франции требует наказать «разносчиц» слухов, согласно которым она раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, а потом сделал операцию по смене пола.

«Первая леди Брижит Макрон подала в суд Парижа на двух женщин, распространявших в интернете ложные сведения, согласно которым она - трансгендерная женщина», — говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, французский президент Макрон отказался сдавать российский тест на коронавирус перед встречей с главой РФ Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.