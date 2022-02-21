«Попытка манипуляции»: Польша не зайдет дальше слов в строительстве стены на границе с РФ

Польша служит для Евросоюза политической торпедой для действий, которые не могут позволить себе лидеры ЕС. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил о том, что Варшава планирует построить стену на границе с Россией.

«Сегодня мы становимся свидетелями информационной войны, которая в основном состоит из фейков. С помощью информации создаются иллюзии угроз. Заявления о стене — попытка манипуляции. Понятно, что у Польши нет ни денег, ни других ресурсов на проект такого рода. Все это — только слова», — заверил эксперт.

Сергей Маркелов рассказал, какое место, на его взгляд, отведено Варшаве на европейской политической арене.

«Польша выполняет роль политической торпеды, которая отрабатывает то, что не может позволить себе Германия, Франция. Такие задачи отдают странам, которые рады тому, что в последний момент успели заскочить в поезд под названием Евросоюз. Подобные заявления делают прибалты», — пояснил собеседник ФАН.

pixabay.com /

Он напомнил о том, что и сама по себе идея строительства стены тоже уже хорошо знакома в международной политике.

«Вспоминается еще идея Дональда Трампа о строительстве стены между Мексикой и США. Там хотели миллиарды долларов потратить на этот проект. К сожалению, сегодня политика имеет женское лицо: сначала идут эмоции, а потом идет отрезвление, включение рационального мышления», — подытожил политический советник.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил обвинение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По мнению собеседника, Запад готов использовать любые методы в информационно-психологической атаке.