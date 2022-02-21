Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 01:13
01:07
Шоу-бизнес
«Он уже зверь»: от кого актриса Татьяна Васильева спасалась бегством
00:58
Общество
Беженцы из Донбасса в Ростовской области начали получать бесплатные сим-карты
00:47
Общество
Профессор Ризванов допустил, что существующие вакцины помогут против «Дельтакронов»
00:46
Общество
Штрафы за разглашение персональных данных клиентов намерены ввести в России
00:44
Общество
Росавиация начнет мониторить цены на билеты по маршрутам внутри страны
00:40
Шоу-бизнес
«Увезли на скорой»: из-за чего экс-жена Шаляпина Копейкина избила бывшего мужа
00:37
Политика
Источник Минобороны России назвал глупостью «сенсацию» CBS о приказе «вторжения» на Украину
00:33
Экономика
Депутаты от ЛДПР выступили за введение моратория на рост тарифов ЖКХ
00:32
Политика
Джонсон поприветствовал заявления Путина в переговорах с Макроном
00:31
Происшествия
Три мирных жителя ЛНР получили ранения в результате обстрела ВСУ
Все новости

«Попытка манипуляции»: Польша не зайдет дальше слов в строительстве стены на границе с РФ

Политика
«Попытка манипуляции»: Польша не зайдет дальше слов в строительстве стены на границе с РФ
flickr.com  /  U.S. Customs and Border Protection

Польша служит для Евросоюза политической торпедой для действий, которые не могут позволить себе лидеры ЕС. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил о том, что Варшава планирует построить стену на границе с Россией.

«Сегодня мы становимся свидетелями информационной войны, которая в основном состоит из фейков. С помощью информации создаются иллюзии угроз. Заявления о стене — попытка манипуляции. Понятно, что у Польши нет ни денег, ни других ресурсов на проект такого рода. Все это — только слова», — заверил эксперт.

Сергей Маркелов рассказал, какое место, на его взгляд, отведено Варшаве на европейской политической арене.

«Польша выполняет роль политической торпеды, которая отрабатывает то, что не может позволить себе Германия, Франция. Такие задачи отдают странам, которые рады тому, что в последний момент успели заскочить в поезд под названием Евросоюз. Подобные заявления делают прибалты», — пояснил собеседник ФАН.

Политсоветник Маркелов: Польша не зайдет дальше слов в строительстве стены на границе с Россией
pixabay.com /

Он напомнил о том, что и сама по себе идея строительства стены тоже уже хорошо знакома в международной политике.

«Вспоминается еще идея Дональда Трампа о строительстве стены между Мексикой и США. Там хотели миллиарды долларов потратить на этот проект. К сожалению, сегодня политика имеет женское лицо: сначала идут эмоции, а потом идет отрезвление, включение рационального мышления», — подытожил политический советник.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил обвинение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По мнению собеседника, Запад готов использовать любые методы в информационно-психологической атаке.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Попытка манипуляции»: Польша не зайдет дальше слов в строительстве стены на границе с РФ
россия польша стена маркелов
Комментировать