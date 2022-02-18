Политолог Межевич рассказал, какие цели преследует Запад, объявляя дату вторжения РФ на Украину

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, гендиректор ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» Николай Межевич объяснил, почему он приветствует сдержанный ответ МИД РФ по гарантиям безопасности США.

«Мы ответили абсолютно правильно. Что позитивно — это факт диалога. К тому же мы от своих требований не отошли, мы повторно разъяснили суть нашей позиции, акцентировав, что ключ позиции — вывести натовский войска из государств Восточной и Центральной Европы, включая в нее Прибалтику. Американцы передали свои предложения, МИД РФ дал им четкую оценку, отметив, что это забалтывание одних вопросов, игнорирование других, в ряде случаев — незначительное продвижение в обсуждении каких-то вопросов, являющихся вторичными в контексте задачи обеспечения мировой безопасности», — заявил Николай Межевич.

По мнению эксперта, демонстрируя силу и серьезность своих намерений, Россия возвращает США в цивилизованный формат международного общения, от которого наши заокеанские партнеры отвыкли за годы военных кампаний на Ближнем Востоке. Делают они это неохотно, выискивая всяческие возможности для сохранения своего доминирующего положения, в том числе на Украине.

«Американцы хотят нам вернуть Украину, но на своих условиях, чтобы мы кормили и поили режим, который по отношению к нам будет враждебным. В этом, собственно говоря, их смысловая задача. Но мы этого не хотим», — отметил политолог.

Сложность переговорного процесса Россия — США, по его словам, заключается в том, что у Москвы при военном превосходстве пока слабы политические и экономические возможности влияния на США. Российское руководство это понимает, поэтому спокойно принуждает американских коллег сесть за стол переговоров.

«Когда начинают говорить пушки, очень трудно остановиться: пушек становится все больше, а разговоров — меньше. Поэтому мы опять предлагаем формат переговоров. Если исходить из практики предшествующих исторических периодов — ясно, что доброе слово, подкрепленное угрозой, может привести к договоренностям. Собственно, движение по этому пути уже есть», — пояснил Николай Межевич.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Высылку из Москвы заместителя посла США Барта Гормана эксперт не считает обострением отношений между РФ и США. По его мнению, это эпизод выстраивания равных взаимоотношений между МИД РФ и Госдепом США.

«У двух ведомств идет выяснение отношений, кто кого больше вышлет. Очень долгое время Россия старалась отвечать не симметрично, а теперь в рамках общей картины отвечает симметрично», — рассказал Николай Межевич.

Комментируя истерию западной прессы по поводу дат вторжения РФ на Украину, политолог отметил, что это свидетельство растерянности западных стратегов, которым никак не удается заставить русских и украинцев убивать друг друга.