Баранец назвал необоснованными жалобы Пентагона на «опасные» маневры ВКС РФ

Москва, 18 февраля. Пентагон намеренно преувеличивает масштабы произошедшего в истории с «опасными» маневрами ВКС РФ над Средиземным морем, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он назвал жалобы Пентагона на «опасные» маневры российской авиации частью информационной войны Запада против РФ. По его словам, претензии американской стороны являются необоснованными. Отметим, что речь идет о недавнем инциденте над Средиземным морем, в ходе которого истребители Су-35 якобы пересекли траекторию полета американских самолетов-разведчиков P-8A. А один и вовсе сманеврировал на расстоянии около 1,5 метра, передает «Политика Сегодня».

Баранец напомнил, что на сегодняшний день в мире нет правил, в которых были бы прописаны конкретные цифры «безопасного расстояния». Это понятие военный обозреватель «КП» назвал «резиновым».

«Просто они не ждали нашей такой реакции, не ждали, что мы будем так плотно их корабли обрабатывать и летать близко к их самолетам. Все это их раздражает. Мы должны привыкать к таким претензиям», — говорит Баранец.

Известно, что минобороны США выразило «обеспокоенность» российским официальным лицам по поводу случившегося. Подобные жалобы, как отметил Баранец, поступают из Пентагона регулярно.

«Эти американские стоны по поводу того, что российская авиация ведет себя неподобающим образом — это ритуальная песня США. Где бы не появились наши самолеты, все равно они летают не так», — заключил он.

Ранее сообщалось, что пилоты ВВС США постоянно жалуются на российских коллег из зависти. Отмечается, что американские самолеты достаточно часто совершают полеты у российских границ, передает RT.