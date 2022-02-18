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Недовольная серебром Трусова сняла медаль сразу после награждения

Олимпийские игры 2022
Недовольная серебром Трусова сняла медаль сразу после награждения
Global Look Press  /  Максим Константинов/Global Look Press

Пекин, 18 февраля. Церемония награждения победительниц в одиночных состязаниях по фигурному катанию завершились в Пекине. Александра Трусова завоевала серебряную медаль.

Анна Щербакова стала золотой медалисткой среди одиночниц. Трусова заняла второе место. На третьем месте оказалась японка Каори Сакамото. Камила Валиева после неудачного проката заняла четвертую позицию.

«Медаль сняла. Награждение закончилось, медаль я сняла. Сейчас Аня придет — покажет. День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных», — сообщила журналистам подопечная тренера Этери Тутберидзе.

Ранее Трусова эмоционально отреагировала на серебряную медаль. Она заявила о несправедливом решении судей. Тутберидзе попыталась успокоить спортсменку, но та оттолкнула ее.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Недовольная серебром Трусова сняла медаль сразу после награждения
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