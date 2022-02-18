«Сломали и убили»: олимпийский чемпион Маринин объяснил результаты Валиевой на ОИ

Пекин, 18 февраля. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин рассказал о первых эмоциях после провала Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен считает, что фигуристку психологически сломали.

Маринин отметил, что Валиевой приходилось ночами по семь часов выслушивать разбирательства вокруг ее допинг-пробы. К скандалу стоит прибавить бесконечные ПЦР-тесты и закрытую атмосферу. Спортсмены ни с кем не общаются из-за боязни получить положительный тест на COVID-19. Фигурист испытал сожаление после провала Валиевой.

«Первые эмоции — огромное сожаление по поводу Камилы Валиевой. Но в этом нет никакой ее вины, просто человека сломали и убили психологически. Все эти бесконечные разбирательства», — рассказал Маринин телеканалу 360.

Множество негативных факторов свалилось на 15-летнюю фигуристку. Маринин считает ужасным, что талантливый человек не использовал свой шанс, а будет ли второй никому не известно. Фигурист также поздравил Анну Щербакову и Александру Трусову с первым и вторым местом на Олимпиаде в Пекине.

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева заявила, что у нее разрывается сердце из-за Валиевой. Она посоветовала фигуристке отпустить ситуацию с допинг-скандалом.