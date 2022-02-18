Москва, 18 февраля. Полномасштабный вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начнется с провокации ВСУ, считает экс-ополченец Владлен Татарский.

По его словам, война в Донбассе обернется для Украины потерей государственности. Он убежден, что боевые действия в регионе могут начаться с провокации киевских силовиков. Татарский напомнил, что в прошлом президент России Владимир Путин предупреждал Киев о возможных последствиях военной агрессии против ЛДНР.

«Как сказал в свое время Владимир Путин, что это будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности. В принципе, он не может озвучивать все, что знает, но он точно знает и понимает процессы, и такой выход идеально подходит к этой ситуации», — говорит Татарский.

Экс-ополченец также заявил о готовности республик Донбасса к противостоянию с ВСУ. Он отметил, что жители региона уже восемь лет живут под гнетом Киева и устали от войны.

«Они хотят, чтобы поскорее все это закончилось. Никто не хочет смерти и разрушений, но никто не хочет и ужаса без конца», — подытожил Татарский.

Ранее сообщалось, что Киев стягивает к линии соприкосновения на юго-востоке диверсионные группы. В Луганске заявили, что ВСУ путем обстрелов пытаются спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь, передает RT.