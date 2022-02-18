Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 16:51
16:50
Олимпийские игры 2022
Фигуристы Тарасова и Морозов уступили китайской паре в короткой программе на ОИ-2022
16:50
Политика
Путин заявил о попытке ряда стран осложнить ситуацию в России и Белоруссии за счет санкций
16:47
Экономика
Экономист оценил перспективы криптовалют в России после вступления Binance в АБР
16:46
Происшествия
Деятельность шести ячеек террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году
16:46
Армия
Генсек ООН Гутерреш: вооруженный конфликт на Украине станет катастрофой
16:43
Армия
Путин и Лукашенко договорились расширять военное сотрудничество
16:42
Олимпийские игры 2022
Китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун установил мировой рекорд на ОИ-2022
16:38
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя 2,5 часа
16:33
Олимпийские игры 2022
Сенатор Иван Абрамов назвал обвинения WADA в отношении Валиевой надуманными
16:32
Происшествия
Суд заменил условное наказание брату Навального на реальный срок
Все новости

Экс-ополченец Татарский: война в Донбассе обернется для Украины потерей государственности

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 16:02
Армия
Экс-ополченец Татарский: война в Донбассе обернется для Украины потерей государственности
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 февраля. Полномасштабный вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начнется с провокации ВСУ, считает экс-ополченец Владлен Татарский.

По его словам, война в Донбассе обернется для Украины потерей государственности. Он убежден, что боевые действия в регионе могут начаться с провокации киевских силовиков. Татарский напомнил, что в прошлом президент России Владимир Путин предупреждал Киев о возможных последствиях военной агрессии против ЛДНР.

«Как сказал в свое время Владимир Путин, что это будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности. В принципе, он не может озвучивать все, что знает, но он точно знает и понимает процессы, и такой выход идеально подходит к этой ситуации», — говорит Татарский.

Экс-ополченец также заявил о готовности республик Донбасса к противостоянию с ВСУ. Он отметил, что жители региона уже восемь лет живут под гнетом Киева и устали от войны.

«Они хотят, чтобы поскорее все это закончилось. Никто не хочет смерти и разрушений, но никто не хочет и ужаса без конца», — подытожил Татарский.

Ранее сообщалось, что Киев стягивает к линии соприкосновения на юго-востоке диверсионные группы. В Луганске заявили, что ВСУ путем обстрелов пытаются спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Экс-ополченец Татарский: война в Донбассе обернется для Украины потерей государственности
всу донбасс наступление
Комментировать