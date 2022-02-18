Минэнерго готовит крупное соглашение с КНР о поставках угля

Москва, 18 февраля. Россия и Китай приступили к разработке межправительственного соглашения, которое позволит организовать поставку угля в объеме 100 млн тонн, сообщил директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.

На конференции Argus «Уголь России 2022» он отметил, что экспорт энергоресурсов имеет хорошие перспективы до 2030 года.

«Смотрим на это с перспективой. И в ближайшие годы наши потребители должны получить столько угля, сколько им нужно», — заявил Мочальников.

В прошлом октябре РФ подписала с Индией меморандум о поставках 40 млн тонн угля. Доля российского угля на рынке АТР в 2021 году составила 12%, и это на 8 процентных пунктов больше, чем в 2020-м.

Вопреки тренду на экологизацию Германия и другие страны ЕС начинают заменять голубое топливо углем, наращивая закупки у России.