Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске

Челябинск, 18 февраля. Специалисты челябинского НПО «Электромашина» разработали быстрозарядную заправочную станцию для электромобилей. Уже этим летом она будет установлена в городе. По данным разработчиков, по мощности эта станция не имеет аналогов в России, сообщает издание «Южноуральская панорама».

ЭЗС оснащена интеллектуальной системой Amasis 2.0, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. На случай недостаточной мощности у точки присоединения станцию планируют дооснастить системой накопления энергии. Оборудование мощностью 150 киловатт позволит зарядить электромобиль на 80% всего за 20 минут.

Ранее ФАН рассказывал об отзыве компанией Tesla почти 600 тысяч своих электромобилей из-за неполадок со звуковой системой. Функция Boombox у этих машин была признана опасной для пешеходов.