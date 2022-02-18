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Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
Технологии
Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
pixabay.com  /  stux

Челябинск, 18 февраля. Специалисты челябинского НПО «Электромашина» разработали быстрозарядную заправочную станцию для электромобилей. Уже этим летом она будет установлена в городе. По данным разработчиков, по мощности эта станция не имеет аналогов в России, сообщает издание «Южноуральская панорама».

ЭЗС оснащена интеллектуальной системой Amasis 2.0, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. На случай недостаточной мощности у точки присоединения станцию планируют дооснастить системой накопления энергии. Оборудование мощностью 150 киловатт позволит зарядить электромобиль на 80% всего за 20 минут.

Ранее ФАН рассказывал об отзыве компанией Tesla почти 600 тысяч своих электромобилей из-за неполадок со звуковой системой. Функция Boombox у этих машин была признана опасной для пешеходов.

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