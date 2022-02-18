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Камила Валиева вернулась в Москву из Пекина: видео ФАН из «Шереметьево»

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 18:19
Общество
Камила Валиева вернулась в Москву из Пекина: видео ФАН из «Шереметьево»
Global Look Press  /  Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

Самолет с российской фигуристкой Камилой Валиевой на аборту приземлился в Москве. ФАН ведет прямую трансляцию из терминала С аэропорта «Шереметьево», куда 15-летняя спортсменка прибыла из Пекина в 16:46 по московскому времени.

Ранее депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев заявил, что Валиева будет представлена к государственной награде после выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов Валиевой пришли после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире 7 февраля. Россиянку собирались временно отстранить от соревнований, однако CAS встал на сторону спортсменки и допустил ее до личного турнира на Играх в Пекине.

Россиянка в ходе одиночных соревнований набрала 224,09 балла в сумме за произвольную и короткую программу. При этом еще до соревнований она считалась фавориткой Олимпиады, а во время первого этапа продемонстрировала свое великолепное мастерство. Во время выступления с произвольной программой она допустила несколько ошибок, а также дважды упала. В результате спортсменка лишилась медали.

Многие отечественные спортсмены решили поддержать Камилу Валиеву. Среди них оказалась чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Она пожелала фигуристке сил и «отпустить ситуацию».

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олимпийские игры валиева
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