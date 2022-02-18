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Журналист Соловьев счел ультиматум Блинкена по поводу встречи с Лавровым несвоевременным

Политика
Журналист Соловьев счел ультиматум Блинкена по поводу встречи с Лавровым несвоевременным
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 18 февраля. Фокус с американским ультиматумом больше не проходит. Об этом написал журналист Владимир Соловьев в ответ на заявление США Энтони Блинкена, касаемо встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен заявил, что встретится с Лавровым лишь после того, как Россия откажется «нападать» на Украину. Соловьев заявил, что сейчас не те времена, чтобы ставить такие ультиматумы.

«Так кто кого приглашал? Лавров Блинкена или Блинкен Лаврова? Кто в этой встрече заинтересован? Какой практический смысл? Встреча – не самоцель. Опять сам факт беседы нам США пытаются продать как результат? Не времена Горби – Ельцина. Этот фокус больше не проходит», — написал Соловьев.

Ранее журналист делал заявление по поводу того, что британские чиновники и журналисты выказывают неуважение к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он сказал после статьи The Sun, где было опубликовано, что «Украина может стать лишь первым шагом» на пути президента России, если не будет «серьезного ответа со стороны Запада».

Также Соловьев назвал хамством ответ США по поводу российских предложений по безопасности. Журналиста возмутил тот факт, что Вашингтон в ответе лишь подтвердил свои планы по поводу размещения своего вооружения на территории Украины.

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украина сша соловьев блинкен
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