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Лукашенко на встрече с Путиным пошутил про частые визиты западных политиков в Россию

Политика
Лукашенко на встрече с Путиным пошутил про частые визиты западных политиков в Россию
Невские Новости

Москва, 18 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутливой форме намекнул российскому коллеге Владимиру Путину о частых визитах западных политиков в Москву.

Во время переговоров с президентом РФ белорусский лидер пошутил, что рад своим визитом «разбавить западную элиту». Лукашенко добавил, что ему есть о чем пообщаться с Путиным.

«Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чем поговорить», — сказал глава республики.

Как сообщалось ранее, Лукашенко перед встречей с Путиным сдал ПЦР-тест на коронавирус. Это стало поводом для шутки со стороны Путина. Белорусский лидер положительно оценил юмор своего коллеги.

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