Ученые выяснили, какой транспорт выбирают представители ЛГБТ

Есть вероятность, что данное исследование было проведено после того, как двое ученых поссорились. Один назвал другого геем, а второй попросил предоставить неопровержимые доказательства. Ну а какие у ученых могут быть доказательства? Естественно, необходимо было провести исследования.

Для этого был созван консилиум, запущены изыскания, начаты опросы. После чего статистика показала удивительные результаты, пишет журнал Maxim.

Поле для исследований у ученых — обширное. Целых три миллиона семей, информация о которых собиралась на протяжении целых десяти лет. Правда, неизвестно, зачем тратить так много времени на это, ведь, согласно другим исследованиям, сексуальную ориентацию можно узнать по глазам. Но, по мнению исследователей бизнес-школы Эксетерского университета, ориентация также влияет и на выбор транспорта.

Так, например, мужчины-геи и бисексуалы, официально зарегистрировавшие свои отношения, на 69% чаще используют в качестве средства передвижения велосипед или ходят пешком. Они на 13% реже используют личный автомобиль и на 7% чаще выбирают общественный транспорт. У женщин в этой выборке разбег менее значителен — всего 3%.

Также, согласно статистике, мужчины, состоящие в однополых отношениях, как правило, работают из дома.

Исследования подтверждают, что геи, лесбиянки и бисексуалы больше ценят окружающую среду и, скорее всего, именно по этой причине выбирают транспорт без вредных выхлопов. По статистике, представители ЛГБТ на 10% сильнее заботятся об окружающей среде, чем люди из разнополых семей.

«Наше исследование показывает, что работающие мужчины и женщины в однополых парах выбирают более здоровую и экологически сознательную транспортировку на работу, чем мужчины и женщины в разнополых парах. Это могло бы помочь политикам и практикующим врачам решать вопросы транспортировки на работу более разнообразным и менее традиционным образом, ориентированным на семью», — поясняет профессор экономики в бизнес-школе Эксетерского университета Соня Орефис.

Стоит отметить, что британские ученые, кажется, сделали неполное исследование. Ведь давно известно, что есть и третья сексуальная ориентация. Это те мужчины, которые любят дамочек постарше, а вообще — наверняка этих ориентаций очень много, и все индивидуально.

Ранее сообщалось, как в штате Флорида в США требуют запретить пропаганду ЛГБТ в школах.