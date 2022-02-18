Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 16:51
16:50
Олимпийские игры 2022
Фигуристы Тарасова и Морозов уступили китайской паре в короткой программе на ОИ-2022
16:50
Политика
Путин заявил о попытке ряда стран осложнить ситуацию в России и Белоруссии за счет санкций
16:47
Экономика
Экономист оценил перспективы криптовалют в России после вступления Binance в АБР
16:46
Происшествия
Деятельность шести ячеек террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году
16:46
Армия
Генсек ООН Гутерреш: вооруженный конфликт на Украине станет катастрофой
16:43
Армия
Путин и Лукашенко договорились расширять военное сотрудничество
16:42
Олимпийские игры 2022
Китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун установил мировой рекорд на ОИ-2022
16:38
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя 2,5 часа
16:33
Олимпийские игры 2022
Сенатор Иван Абрамов назвал обвинения WADA в отношении Валиевой надуманными
16:32
Происшествия
Суд заменил условное наказание брату Навального на реальный срок
Все новости

Румыния потребовала от РФ «вернуть» уже возвращенное после Первой мировой войны золото

Политика
Румыния потребовала от РФ «вернуть» уже возвращенное после Первой мировой войны золото
wikipedia.org  /  Mihai Petre / CC BY-SA 3.0 ro

Бухарест, 18 февраля. Румыния предъявила Москве претензии на сумму в 5 миллиардов долларов, вспомнив о золоте, которое было вывезено в Россию после поражения в Первой мировой войне.

МИД Румынии считает, что вопрос с золотом не урегулирован. В действительности правда о судьбе золотого запаса выяснилась еще в 2004 году, когда общественная комиссия российских и румынских историков установила, что Москва ничего не должна Бухаресту.

Исторические факты таковы: в 1916 году Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. После поражения на помощь Румынии пришла Российская империя, но, так как судьба страны находилась под вопросом, Нацбанк отправил свои запасы на хранение в Москву. После того как к власти в России пришли большевики, Румыния перешла на сторону Германии и начала воевать против СССР.

Румыния потребовала от РФ «вернуть» уже возвращенное после Первой мировой войны золото
ФБА «Экономика сегодня» /

Советский союз в ответ разорвал все отношения с Румынией и вернул 64 тонны драгоценного металла, выполнив свои обязательства. МИД Румынии об этой важной детали предпочел позабыть и сейчас требует у России золото, но уже не 64, а 120 тонн, которые оценены в 5 миллиардов долларов.

Архивные же документы четко говорят, что золотой запас Национального банка Румынии на 1916 год не мог превышать 64,1 тонны, поэтому ни о каких 120 тоннах речи и быть не может. Эксперты утверждают, что все официальные документы о возврате золота были опубликованы, сейчас их стоит лишь поднять и предъявить зарвавшемуся Бухаресту.

Ранее стало известно, что министры обороны Североатлантического альянса договорились о развертывании новой боевой группы в Румынии. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Румыния потребовала от РФ «вернуть» уже возвращенное после Первой мировой войны золото
россия румыния золото
Комментировать