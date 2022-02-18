Румыния потребовала от РФ «вернуть» уже возвращенное после Первой мировой войны золото

Бухарест, 18 февраля. Румыния предъявила Москве претензии на сумму в 5 миллиардов долларов, вспомнив о золоте, которое было вывезено в Россию после поражения в Первой мировой войне.

МИД Румынии считает, что вопрос с золотом не урегулирован. В действительности правда о судьбе золотого запаса выяснилась еще в 2004 году, когда общественная комиссия российских и румынских историков установила, что Москва ничего не должна Бухаресту.

Исторические факты таковы: в 1916 году Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. После поражения на помощь Румынии пришла Российская империя, но, так как судьба страны находилась под вопросом, Нацбанк отправил свои запасы на хранение в Москву. После того как к власти в России пришли большевики, Румыния перешла на сторону Германии и начала воевать против СССР.

ФБА «Экономика сегодня» /

Советский союз в ответ разорвал все отношения с Румынией и вернул 64 тонны драгоценного металла, выполнив свои обязательства. МИД Румынии об этой важной детали предпочел позабыть и сейчас требует у России золото, но уже не 64, а 120 тонн, которые оценены в 5 миллиардов долларов.

Архивные же документы четко говорят, что золотой запас Национального банка Румынии на 1916 год не мог превышать 64,1 тонны, поэтому ни о каких 120 тоннах речи и быть не может. Эксперты утверждают, что все официальные документы о возврате золота были опубликованы, сейчас их стоит лишь поднять и предъявить зарвавшемуся Бухаресту.

Ранее стало известно, что министры обороны Североатлантического альянса договорились о развертывании новой боевой группы в Румынии. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.