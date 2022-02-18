Российским пенсионерам объяснили, как получить компенсацию до 10 тысяч рублей от ПФР

Москва, 18 февраля. Некоторые пенсионеры в 2022 году получат выплату в размере до 10 тысяч рублей. Сотрудники ПФР пояснили, что речь идет о жертвах политических репрессий, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

Государство начислит компенсацию за время, которое этим людям пришлось провести в местах лишения свободы или психиатрических учреждениях.

«Разовая выплата определяется, исходя из расчета 75 рублей за каждый месяц пребывания в психиатрических лечебных учреждениях или местах лишения свободы, но не более 10 тыс. рублей», — цитирует портал Ufanotes.ru замуправляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталию Мочалову.

Пострадавшие от политических репрессий должны обратиться в ПФР с заявлением и необходимыми документами. Также можно отправить их по почте в клиентскую службу ПФР.

Комитет Госдумы по обороне ранее одобрил законопроект, реализующий принятое президентом РФ решение об индексации военных пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года.