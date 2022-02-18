Керлингистка Анна Сидорова захотела обнять Валиеву после провала на ОИ в Пекине

Москва, 18 февраля. Керлингистка, заслуженный мастер спорта РФ Анна Сидорова поддержала российских фигуристок, принимавших участие в Олимпиаде в Пекине. Больше всего сердце спортсменки болит за Камилу Валиеву.

Сидорова опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором поздравила фигуристок. Она написала, что невозможно выразить словами боль страны и всех тех, кто болел за Валиеву.

«Огромное желание обнять ее, хотя прекрасно понимаю, что пережить такое горе быстро не получится. Держись, наша девочка. Лично я не смогла сдержать слез и плакала с тобой», — поддержала Сидорова фигуристку.

Pr Scr instagram.com / @curlme_anna

Она поблагодарила за олимпийские медали занявшую второе место Александру Трусову и завоевавшую золото Анну Щербакову. Сидорова призналась, что ее сердце все равно еще долго будет болеть за Валиеву, ведь так не должно было случиться.

Подозреваемая в употреблении допинга Валиева заняла четвертое место в турнире одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Появилась вероятность, что антидопинговая лаборатория допустила ошибки в проверке теста фигуристки.