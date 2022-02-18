Швейцария заявила о готовности организовать переговоры Лаврова и Блинкена

Берн, 18 февраля. Берн готов стать площадкой для переговоров главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном, заявил официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Вместе с тем дипломат добавил, что Швейцария не может раскрывать подробности о возможных контактах из соображений конфиденциальности.

«Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч», — сказал он в ходе беседы с РИА Новости.

Стоит отметить, что Блинкен, по всей видимости, настроен на диалог. Не так давно он заявил Лаврову, что ситуацию все еще можно урегулировать дипломатическим путем, сообщило издание «Профиль».

Ранее Лавров отметил, что попытки нагнетания сообщения о готовящемся «вторжении» России на Украину являются обычной пропагандой. По его словам, за последнее время в этом мог убедиться любой человек.