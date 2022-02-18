Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 16:50
16:50
Олимпийские игры 2022
Фигуристы Тарасова и Морозов уступили китайской паре в короткой программе на ОИ-2022
16:50
Политика
Путин заявил о попытке ряда стран осложнить ситуацию в России и Белоруссии за счет санкций
16:47
Экономика
Экономист оценил перспективы криптовалют в России после вступления Binance в АБР
16:46
Происшествия
Деятельность шести ячеек террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году
16:46
Армия
Генсек ООН Гутерреш: вооруженный конфликт на Украине станет катастрофой
16:43
Армия
Путин и Лукашенко договорились расширять военное сотрудничество
16:42
Олимпийские игры 2022
Китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун установил мировой рекорд на ОИ-2022
16:38
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя 2,5 часа
16:33
Олимпийские игры 2022
Сенатор Иван Абрамов назвал обвинения WADA в отношении Валиевой надуманными
16:32
Происшествия
Суд заменил условное наказание брату Навального на реальный срок
Все новости

Алжирцы осудили авторов французского сериала о событиях в стране

Весь мир
Алжирцы осудили авторов французского сериала о событиях в стране
wikimedia.org  /  Meriamata/CC BY-SA 4.0

Алжир, 18 февраля. Французский телесериал, транслирующийся на канале ARTE, вызвал бурю негодования в африканской стране. Европейцев обвинили в искажении действительности.

Лента Algiers Confidential снята по роману Оливера Боттини «Несколько светлых дней». В центре сюжета — похищение немецкого торговца оружием в Алжире. Атташе посольства Германии ведет расследование инцидента. События происходят в 1990-е годы, отметившиеся террором и прозванные в североафриканской республике «черным десятилетием».

Первыми на сериал отреагировали журналисты агентства Algerie Press Service (APS). Они назвали фильм «бездарностью» и осудили европейских кинематографистов за искажение реальности. По их словам, стабильность АНДР не дает покоя Парижу, поэтому французы всеми силами пытаются показать на экранах хаос в их стране.

«Ненависть к Алжиру, его народу и законным институтам набирает обороты во французских средствах массовой информации», — отметило агентство.

Алжирцы также обвинили создателей киноленты в том, что они обеляют представителей оппозиционного движения «Рашад», которое руководство республики признало террористическим.

Сериал вышел на телеэкраны на фоне напряженности между двумя государствами. Отношения ухудшились в октябре 2021 года, когда президент Эммануэль Макрон поставил под сомнение существование алжирской нации до французской колонизации.

На прошлой неделе Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что правозащитники подадут иск в МУС против Пятой республики. Они намерены привлечь Париж к ответственности за ядерные преступления на африканских землях.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Алжирцы осудили авторов французского сериала о событиях в стране
франция алжир
Комментировать