Алжирцы осудили авторов французского сериала о событиях в стране

Алжир, 18 февраля. Французский телесериал, транслирующийся на канале ARTE, вызвал бурю негодования в африканской стране. Европейцев обвинили в искажении действительности.

Лента Algiers Confidential снята по роману Оливера Боттини «Несколько светлых дней». В центре сюжета — похищение немецкого торговца оружием в Алжире. Атташе посольства Германии ведет расследование инцидента. События происходят в 1990-е годы, отметившиеся террором и прозванные в североафриканской республике «черным десятилетием».

Первыми на сериал отреагировали журналисты агентства Algerie Press Service (APS). Они назвали фильм «бездарностью» и осудили европейских кинематографистов за искажение реальности. По их словам, стабильность АНДР не дает покоя Парижу, поэтому французы всеми силами пытаются показать на экранах хаос в их стране.

«Ненависть к Алжиру, его народу и законным институтам набирает обороты во французских средствах массовой информации», — отметило агентство.

Алжирцы также обвинили создателей киноленты в том, что они обеляют представителей оппозиционного движения «Рашад», которое руководство республики признало террористическим.

Сериал вышел на телеэкраны на фоне напряженности между двумя государствами. Отношения ухудшились в октябре 2021 года, когда президент Эммануэль Макрон поставил под сомнение существование алжирской нации до французской колонизации.

На прошлой неделе Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что правозащитники подадут иск в МУС против Пятой республики. Они намерены привлечь Париж к ответственности за ядерные преступления на африканских землях.