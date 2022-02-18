Волонтеры-поисковики Ухты пришли на помощь пенсионерке в инвалидной-коляске

Сыктывкар, 18 февраля. Волонтеры-поисковики из организации «Ухтаспас» пришли на помощь пожилой женщине и ее дочери, которые не могли спуститься на перрон из вагона поезда.

Пожилой жительнице Кирова провели очень сложную операцию — тотальное эндопротезирование правового тазобедренного сустава. В Ухту пенсионерка возвращалась на поезде уже в инвалидной коляске, однако выйти из вагона на обледенелый перрон стало невыполнимой задачей.

«Спуститься самостоятельно по скользким ступеням вагона на костылях равносильно тому, чтобы сразу отправиться обратно в травматологию. И если бы не волонтеры из «УХТАСПАС», ох как тяжело бы нам с мамой пришлось! Ведь для человека с ограниченной мобильностью дойти на костылях от вагона до такси по рыхлому снегу — неразрешимая задача», — поделилась эмоциями мать женщины.

По ее словам, прямо у поезда уже ждали волонтеры, которые помогли спуститься на костылях из вагона, сесть на инвалидную коляску и добраться до такси. Благодаря отзывчивости молодых людей прооперированной женщине удалось не травмироваться и благополучно доехать до дома, пишет портал «Pro Город».

Руководитель барнаульского волонтерского проекта «Добрые вещи!» Анна Манойленко рассказала об оказании поддержки людям, попавшим в сложную ситуацию. По ее словам, волонтеры взяли на себя обязательство в течение целого года оказывать помощь многодетной семье погорельцев из села Табуны.