Щербакова прокомментировала истерику Трусовой из-за серебра на ОИ-2022

Пекин, 18 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не общалась с серебряным призером Олимпийских игр — 2022 Александрой Трусовой после завершения соревнований.

Накануне завершились соревнования одиночниц среди фигуристок. Щербакова завоевала золотую медаль, а на втором месте оказалась ее соотечественница Трусова. После турнира серебряная призерка эмоционально отреагировала на свою медаль и заявила о несправедливости судейства.

«Эмоции Саши? Я бы лично ей сказала все, что хотела, а не через прессу. Мы лично с ней еще не виделись, только рядом стояли на пьедестале. Удивилась ли я реакции? У меня по эмоциям внутри пустота. Не чувствую радости за себя и за других. Я не могу осознать, что соревнования закончились», — прокомментировала истерику Трусовой Щербакова журналистам.