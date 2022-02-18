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Щербакова прокомментировала истерику Трусовой из-за серебра на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Щербакова прокомментировала истерику Трусовой из-за серебра на ОИ-2022
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 18 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не общалась с серебряным призером Олимпийских игр — 2022 Александрой Трусовой после завершения соревнований.

Накануне завершились соревнования одиночниц среди фигуристок. Щербакова завоевала золотую медаль, а на втором месте оказалась ее соотечественница Трусова. После турнира серебряная призерка эмоционально отреагировала на свою медаль и заявила о несправедливости судейства.

«Эмоции Саши? Я бы лично ей сказала все, что хотела, а не через прессу. Мы лично с ней еще не виделись, только рядом стояли на пьедестале. Удивилась ли я реакции? У меня по эмоциям внутри пустота. Не чувствую радости за себя и за других. Я не могу осознать, что соревнования закончились», — прокомментировала истерику Трусовой Щербакова журналистам.

Камила Валиева после неудачного проката заняла четвертое место. Бронзовая медаль досталась японке Каори Сакамото. Церемония награждения прошла 18 февраля в Пекине.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Щербакова прокомментировала истерику Трусовой из-за серебра на ОИ-2022
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