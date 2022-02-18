Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 16:50
16:47
Экономика
Экономист оценил перспективы криптовалют в России после вступления Binance в АБР
16:46
Происшествия
Деятельность шести ячеек террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году
16:46
Армия
Генсек ООН Гутерреш: вооруженный конфликт на Украине станет катастрофой
16:43
Армия
Путин и Лукашенко договорились расширять военное сотрудничество
16:42
Олимпийские игры 2022
Китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун установил мировой рекорд на ОИ-2022
16:38
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя 2,5 часа
16:33
Олимпийские игры 2022
Сенатор Иван Абрамов назвал обвинения WADA в отношении Валиевой надуманными
16:32
Происшествия
Суд заменил условное наказание брату Навального на реальный срок
16:28
Экономика
Молдавия планирует оплатить очередную поставку «Газпрома» до вечера 21 февраля
16:28
Происшествия
Водителя серой «Волги» разыскивают на Среднем Урале за попытку похищения детей
Все новости

Народная милиция ДНР заявила о ликвидации нескольких диверсантов ВСУ

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 15:54
Армия
Народная милиция ДНР заявила о ликвидации нескольких диверсантов ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 18 февраля. Оборонное ведомство ДНР заявило, что во время предотвращения попытки киевских диверсантов пробраться в Горловку двое бойцов диверсионной группы были убиты.

В сообщении говорится, что еще трое получили ранения. На месте боя с диверсантами были обнаружены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера.

«По всей видимости, с помощью нее боевики планировали предоставить своему руководству подтверждение выполнения задачи», — заявили в ДНР.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР пресекла попытку киевских силовиков организовать новую диверсию. ВСУ планировали осуществить провокацию на нефтебазе в Донбассе.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Народная милиция ДНР заявила о ликвидации нескольких диверсантов ВСУ
днр всу диверсанты
Комментировать