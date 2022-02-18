Народная милиция ДНР заявила о ликвидации нескольких диверсантов ВСУ

Донецк, 18 февраля. Оборонное ведомство ДНР заявило, что во время предотвращения попытки киевских диверсантов пробраться в Горловку двое бойцов диверсионной группы были убиты.

В сообщении говорится, что еще трое получили ранения. На месте боя с диверсантами были обнаружены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера.

«По всей видимости, с помощью нее боевики планировали предоставить своему руководству подтверждение выполнения задачи», — заявили в ДНР.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР пресекла попытку киевских силовиков организовать новую диверсию. ВСУ планировали осуществить провокацию на нефтебазе в Донбассе.