Санкт-Петербург, 18 февраля. Способным «обездвижить» жителей Украины химическим оружием, о котором пишет Washington Post, является самогон. К такому выводу пришел главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

По словам Межевича, украинские подразделения и добровольческие батальоны на линии разграничения «упиваются» самогоном. Профессор подчеркнул, что последствием этого злоупотребления является утрата способности к движениям и стрельба «по своим». Соответствующим мнением эксперт поделился в эфире медиацентра «Патриот».

«"Белочки", которые там пробегают с украинской стороны, они размером со слоника, так что , может быть, об этом идет речь. Американцы, конечно, пить так не могут, это понятно», — раскрыл он правду о химическом оружии, которое косит украинцев.

Ранее сообщалось, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену посетить Киев в ближайшее время является абсурдной на фоне эвакуации граждан США. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.