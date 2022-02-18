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Профессор Межевич высмеял статью Washington Post о российском химическом оружии на Украине

Политика
Профессор Межевич высмеял статью Washington Post о российском химическом оружии на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 февраля. Способным «обездвижить» жителей Украины химическим оружием, о котором пишет Washington Post, является самогон. К такому выводу пришел главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

По словам Межевича, украинские подразделения и добровольческие батальоны на линии разграничения «упиваются» самогоном. Профессор подчеркнул, что последствием этого злоупотребления является утрата способности к движениям и стрельба «по своим». Соответствующим мнением эксперт поделился в эфире медиацентра «Патриот».

«"Белочки", которые там пробегают с украинской стороны, они размером со слоника, так что , может быть, об этом идет речь. Американцы, конечно, пить так не могут, это понятно», — раскрыл он правду о химическом оружии, которое косит украинцев.

Ранее сообщалось, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену посетить Киев в ближайшее время является абсурдной на фоне эвакуации граждан США. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

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