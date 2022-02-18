Для родителей это — злой урок: Роднина о драме в женском фигурном катании

После драматичного финала в женском одиночном катании на Олимпиаде отечественные журналисты могли бы бережнее отнестись к российским фигуристкам. В частности не снимать и не показывать потом всему миру эмоциональный срыв Александры Трусовой, которая, расстроившись из-за серебряной медали, в слезах кричала, что ненавидит спорт и никогда на лед больше не выйдет. Так считает советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Об этом она сообщила в беседе с ФАН.

«Если говорить об эмоциях на соревнованиях, то я уверена, что меньше всего Саша Трусова в момент истерики думала об этике. И она молодец, что потом исправилась и вполне себе этично вела себя на пресс-конференции. Но есть такой момент, когда эмоции тебя переполняют. Не только молодые, но и взрослые люди не всегда собой владеют», — поделилась прославленная фигуристка.

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По словам Ирины Родниной, российское женское фигурное катание было представлено неприглядно на Олимпиаде в Пекине. И оно несколько потеряло облик чистоты и благородства, главным образом — из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой. Поэтому у собеседницы ФАН много вопросов и к тренерскому составу, и к самой Федерации.

«По всей этой тренерской группе наверняка пойдет дальнейшее расследование. Если мы это не будем делать внутри страны, то за нас это сделает Международный олимпийский комитет. Потому что в вопросе по Валиевой еще будут разбираться. И здесь как раз есть вопросы к моральной позиции и тренера, и родителей, и Федерации. Обидно, что мы очень неприглядно предстали на этой Олимпиаде», — заявила депутат Госдумы.

Global Look Press / State Duma Russia/via Globallookpress.com

Ирина Роднина уверена, что боль Валиевой и Трусовой, во-первых, станет уроком для родителей, которые отдают своих детей в большой спорт. И, во-вторых, поводом не для дискуссий о поднятии возрастного ценза для участия в крупных соревнованиях, а реальных действий.

«Для многих родителей это может быть злой, определенный урок. Надеюсь, что родители, которые сейчас это все увидели и у которых дети сейчас катаются, может, немножечко свои амбиции поуменьшат. Кроме того, после всех этих драм мы точно получим повышение возраста и на Олимпийские игры, и на Чемпионаты мира, и другие официальные соревнования. Ведь такая серия наших трагедий могла привести только к такому результату. Все-таки мы должны понять, что Олимпийские игры — это не только самые желанные соревнования, но и самые жестокие», — подвела итог беседе Ирина Роднина.

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Накануне женская «одиночка» завершилась в Пекине несколькими спортивными драмами. Не выдержавшая давления спортивных чиновников Камила Валиева совершила несколько непростительных ошибок при исполнении произвольной программы и лишилась медали. На пьедестал поднялись россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. Однако радоваться за олимпийскую чемпионку Щербакову становится трудно, если посмотреть ролики с истерикой Трусовой.