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Аналитик Шурыгин: оружие западного производства не спасет ВСУ от разгрома в Донбассе

Армия
Аналитик Шурыгин: оружие западного производства не спасет ВСУ от разгрома в Донбассе
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Москва, 18 февраля. Наступление в Донбассе может обернуться для ВСУ кошмарным разгромом, от которого украинскую армию не спасет западное вооружение.

Военный эксперт Владислав Шурыгин обнулил шансы ВСУ на успешное наступление в Донбассе. По его словам, оружие западного производства не спасет украинскую армию от фиаско. Он убежден, что попытка киевских силовиков начать атаку на юго-востоке обречена на провал.

«Если украинские войска пойдут в наступление, они будут разгромлены. И поставленные им "Джавелины" и "Стингеры" им не помогут», — рассказал аналитик в беседе с «Известиями».

Стоит отметить, что страны Запада в последние месяцы активно накачивают Украину оружием. В ЛДНР неоднократно говорили, что Киев перебрасывает полученные боевые системы западного производства к линии соприкосновения в Донбассе. Там подчеркивали, что ВСУ могут использовать вооружения для осуществления различных провокаций.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ внезапно открыли массированный артиллерийский огонь по территориям ЛНР и ДНР. При этом последние две недели на линии разграничения фиксировалось довольно прилежное соблюдение режима тишины. В Кремле же заявили, что ситуация в Донбассе очень тревожная, передает RT.

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