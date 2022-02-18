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Режиссер Васильев: Российское кино ищет новые формы
Общество
Режиссер Васильев: Российское кино ищет новые формы
pixabay.com  / 

Выделяемые государством деньги должны идти на съемки качественных фильмов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН создатель ролика о русской кибердеревне, режиссер Сергей Васильев. Ранее актер и режиссер Сергей Никоненко раскритиковал современное российское кино и заявил, что некоторые кинематографисты за государственный счет «разлагают народ». По мнению мастера, многие из таких деятелей способны разве что «снять штаны и назвать это искусством».

Режиссер Васильев: Российское кино ищет новые формы
Global Look Press / Lev Ilyin/Global Look Press

«В последнее время я очень плотно работаю, вообще не слежу, что происходит. Впрочем, могу сказать, я за то, чтобы снимались хорошие, стоящие фильмы, которые будут находить отклик у зрителей. Если деньги выделяются [государством], то должны идти на хорошие, качественные фильмы», — сказал режиссер.

Сергей Васильев также поделился своим мнением относительно нынешнего уровня отечественного кино.

«Я бы сказал, что вторым рождением нынешнее состояние кинематографа назвать трудно. На мой взгляд, он уходит от стагнации благодаря тому, что рынок становится более глобализованным», — пояснил собеседник ФАН.

Режиссер Васильев: Российское кино ищет новые формы
Prt Scr youtube.com / XYZ

В завершение назвал еще одно обстоятельство, которое вселяет в него веру в успех российской киноиндустрии.

«Развиваются стриминговые сервисы. Выходит все больше проектов, которые финансируются стриминговыми платформами. Происходит поиск новой формы. То, что я вижу сегодня, нравится мне гораздо больше того, что было лет десять назад», — подытожил создатель ролика о русской кибердеревне.

Ранее Сергей Васильев в беседе с ФАН высказал мнение, что сатирический фильм «Не смотрите наверх» может оказаться пророческим. Собеседник отметил, что жанр киноленты допускает присутствие в ней неких преувеличений.

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Все новости / Общество / Режиссер Васильев: Российское кино ищет новые формы
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