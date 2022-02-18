Депутат Госдумы Майданов о ситуации в Донбассе: «Украина стала для Запада разменной монетой»

Заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов прокомментировал очередное обострение ситуации в Донбассе. Представители Донецкой и Луганской народных республик информировали, что в последние дни украинские военные многократно увеличили интенсивность и частоту обстрелов территорий ДНР и ЛНР, в том числе с использованием тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Свое отношение к происходящему Денис Майданов высказал в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

Украина стала для Запада разменной монетой. Колонка Дениса Майданова

Донбасс — очень дорогое для меня место. Луганщина — родина моей мамы, я там много времени проводил в детстве. А с 2014 года [после госпереворота в Киеве] я приезжаю в республики Донбасса практически каждый год с выступлениями, вижу, что там происходит. И я хочу сказать — люди просто устали. Устали от того, что там происходит, от войны, от состояния неопределенности. Все хотят, чтобы это скорее закончилось, поскольку неопределенность напрямую влияет и на их жизнь, и на экономику, и на состояние местной инфраструктуры. Люди живут тяжело, порой просто выживают.

Из-за этой неопределенности многие уезжают из Донбасса — кто-то в Россию, кто-то на Украину, некоторые за рубеж. Люди понимают, что жизнь-то одна. Они хотят просто жить, а не бороться. Люди оказались заложниками политической ситуации. И все мечтают, чтобы политическая неопределенность скорее закончилась, слишком долго все это тянется.

Все понимают, что это исконно русская земля. Я разговаривал не только с жителями Донбасса, но и с людьми из Харькова, из других городов восточной и центральной Украины. Все, что до Днепра, — Днепропетровск, Николаев, Харьков, Запорожье, Мариуполь, Одесса — все эти города настроены очень пророссийски. Люди там очень устали от беспорядка, который происходит на Украине, устали от киевской власти.

На той части Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Украиной, люди живут очень бедно. Зарплаты втрое меньше наших, а цены — примерно как у нас. Население обнищало, и там тоже уже понимают, что простые люди оказались заложниками большой игры, организованной Западом, который использует Украину только для противостояния с Россией.

Украина стала для Запада разменной монетой, а киевская власть — это марионетки, которые себе не принадлежат. Все их лозунги о свободе и демократии — это только слова. А заявления о необходимости вступления Украины в НАТО — это антинародная политика по отношению к собственному населению. Я разговаривал с обычными людьми, живущими на Украине: все очень устали и хотят скорейшего разрешения нынешней ситуации.

Федеральное агентство новостей /

То, что происходит в последние дни вокруг Донбасса, — это очередная серия провокаций, при помощи которых Запад всеми силами пытается втянуть Россию в войну. Хотя наша страна неоднократно заявляла, что ни с кем не собирается воевать. Но мы помним, что из примерно 3,5 миллиона жителей Донбасса почти 800 тысяч — это граждане России. И, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить российских граждан. Именно поэтому, как вы знаете, Госдума приняла обращение к президенту РФ с просьбой признать ДНР и ЛНР. Пока трудно сказать, какова будет дальнейшая последовательность событий, но я верю, что мы сумеем защитить наших сограждан.

Ни жителям Донбасса, ни России война не нужна. Война нужна Соединенным Штатам Америки, которые стоят за всеми провокациями и попытками втянуть Москву в конфликт. Именно США сегодня подталкивают Украину к войне. За эту версию говорит то, что американцы неоднократно за свою историю развязывали в разных странах вооруженные конфликты, спонсировали перевороты и цветные революции, устраивали провокации. Так Америка пыталась улучшить свое финансовое положение — за счет торговли оружием, за счет захвата чужих земель и ресурсов. И конфликт на Украине тут не исключение: марионеточная киевская власть, провоцируя Россию, покорно исполняет волю США. Чем нам хуже — тем им лучше. Боюсь, киевские руководители с запудренными мозгами ни до чего хорошего Украину не доведут. И так уже практически лежащая украинская экономика окончательно рухнет, а сама страна, повторю, станет просто разменной монетой в играх Запада.