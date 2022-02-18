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Дмитрий Губерниев: машины и деньги не заменят Валиевой олимпийского золота

Олимпийские игры 2022
Дмитрий Губерниев: машины и деньги не заменят Валиевой олимпийского золота
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 18 февраля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде.

Валиева заняла четвертое место в индивидуальной программе на зимних Играх в Пекине. До этого она получила первое место в командном турнире.

«Правительственные награды будут вручены всем призерам. Камилу тоже отметят. Но гораздо важнее сделать так, чтобы Валиева смогла качественно подготовиться к Олимпиаде в 2026 году. И она, и Трусова, и все остальные. Ни машины, ни деньги не заменят олимпийского золота. Если Камилу отстоят, то это будет главная для нее награда», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обсудил вручение фигуристке государственной награды с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Пока еще неизвестно, как именно будет отмечена фигуристка — это решат в администрации президента.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Дмитрий Губерниев: машины и деньги не заменят Валиевой олимпийского золота
губерниев награда валиева
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