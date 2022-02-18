Пример успешного стартапа: как появился магазин купцов Елисеевых

Москва, 18 февраля. История становления династии Елисеевых — как крепостной благодаря предприимчивости и любви к труду вошел в историю. Магазин Елисеевых можно назвать удачным стартапом XIX века.

В начале XIX века Петр Касаткин, крепостной садовник графа Шереметьева, вырастил зимой землянику и подал ее графу к застолью под Рождество. Пораженный граф предложил выполнить любое желание крепостного. Так, Петр Елисеевич Касаткин получил вольную у графа Шереметьева и 100 рублей на обзаведение, пишет «Типичная Москва».

Касаткин с женой обосновались в Петербурге. На полученные деньги бывший крепостной купил апельсинов и начал продавать их на улице с лотка. Дело пошло. Накопив денег, он выкупил и перевез своих троих детей из деревни в город. Сыновья вскоре подали прошение об учреждении «Товарищества братьев Елисеевых».

Деревенские парни досконально изучили географию, узнали, где произрастают редкие фрукты и производят вино, овладели языками. Благодаря налаженным поставкам магазин купцов Елисеевых смог порадовать горожан необычайными по тем временам товарами. Там можно было найти диковинные фрукты, масла, вина. Все семейство было записано в купеческое сословие.

Григорий Григорьевич встал во главе семейного дела в 1896 году. К тому времени были открыты магазины во многих городах: в Петербурге, Москве, Париже, Киеве.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К Москве Григорий Григорьевич испытывал самые теплые чувства, и «Елисеевский» на Тверской был его любимым детищем. Обустроенный заброшенный особняк на углу Тверской улицы и Козицкого переулка поразил местных жителей своим убранством. Елисеев лично следил за внешним видом магазина и выкладкой товаров.

После революции заведение было переименовано в «Гастроном 1». Несмотря на переименование, шик магазина сохранился и покупки в нем могли себе позволить не все.

Многое удалось пережить «Елисеевскому»: он по сей день сверкает хрустальными люстрами, обновленной позолотой, роскошным убранством. А Григорий Григорьевич, как и раньше, лично наблюдает за работой своего любимого магазина — с портрета художника Александра Романова.

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