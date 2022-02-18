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Израиль поднял в небо истребители после вторжения БПЛА из Ливана

Весь мир
Израиль поднял в небо истребители после вторжения БПЛА из Ливана
flickr.com  /  Israel Defense Forces

Тель-Авив, 18 февраля. Представители израильской армии заявили о перехвате беспилотника на севере страны, который, по всей видимости, принадлежал ливанскому военизированному движению «Хезболла».

По сообщениям пользователей социальных сетей, в области Галилея прозвучали сирены воздушной тревоги, в связи с чем подразделения силовых структур были приведены в повышенные степени боевой готовности, а жители направились в бомбоубежища. Военные указали на то, что для перехвата были задействованы комплексы ПВО «Железный купол» и истребители. Ряд СМИ при этом отметил, что еще один беспилотник вторгся в воздушное пространство Израиля накануне и впоследствии был сбит.

Некоторые источники заявили, что батареи «Железный купол» оказались не в состоянии уничтожить БПЛА, из-за чего и пришлось поднять в воздух самолеты противовоздушной обороны. Тем не менее в прошлом при проникновении на территорию Израиля одного из передовых иранских беспилотников, которые Тегеран поставил «Хезболле», военное руководство еврейского государства намеренно не применяло ракеты и направило самолеты. Пилоты истребителей некоторое время наблюдали за летательным аппаратом, а потом уничтожили его над одним из регионов. Тогда власти страны объяснили свое решение тем, что хотели оценить потенциал вражеской техники в воздухе. Останки БПЛА попали в руки Армии обороны Израиля и подверглись изучению.

Ни центральные власти Ливана, ни «Хезболла» не прокомментировали нынешнее событие. Однако ранее на этой неделе глава шиитского движения Хасан Насралла заявил, что его группировка производит беспилотники самостоятельно, а также имеет технологии для превращения своих многочисленных неуправляемых ракет в «высокоточные боеприпасы». Израиль же давно выражает обеспокоенность такой возможностью, поскольку запасы подобных снарядов у враждебной ему «Хезболлы» оцениваются приблизительно в 150 тысяч единиц.

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