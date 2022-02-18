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Иран призвали ускориться с решением на приближающихся к концу переговорах по СВПД в Вене

Весь мир
Иран призвали ускориться с решением на приближающихся к концу переговорах по СВПД в Вене
Global Look Press  /  Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency

Париж, 18 февраля. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая перед парламентом, заявил, что для достижения консенсуса по ядерной сделке осталось всего несколько дней, а не недель.

Дипломат призвал Тегеран ускориться и принять политическое решение на переговорах. Он назвал предстоящий выбор неизбежным и указал на серьезный кризис, который разразится в случае отказа Исламской республики от возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он также сообщил, что остальные участники диалога — Россия и Китай, с одной стороны, и европейские державы с другой — уже урегулировали между собой противоречия, касающиеся условий сделки.

Как сообщают делегаты, большая часть положений договора согласована, но все еще остаются несколько спорных вопросов. На данный момент текст соглашения занимает 20 страниц и предполагает возврат сторон к своим обязательствам в два этапа, сроки которых пока не определены. Иран должен будет ограничить обогащение урана до уровня не выше 5% (сейчас он достигает 60%), в ответ США должны будут разморозить 7 млрд долларов из числа активов Исламской республики в южнокорейских банках.

Также условия сделки оговаривают вопросы снятия экономических санкций с Тегерана и освобождения граждан западных стран, заключенных в иранских тюрьмах. После выполнения всех этих шагов участники СВПД должны будут вернуться к условиям первоначальной сделки, заключенной в 2015 году, которая ограничивает обогащение республикой урана до 3,67% и снимает финансовые запреты Запада в ее отношении.

При этом по сообщениям ряда источников, снятие нефтяных санкций не включено в первый этап соглашения, как того ранее требовал Иран. Помимо этого, как заявило агентство Reuters, их полная отмена не предусмотрена — США в рамках «первой» ядерной сделки лишь предоставляли Тегерану временные исключения, которые затем продлевались, однако формально республика находилась под действием ограничений. Во время выхода Вашингтона из СВПД администрация экс-президента Дональда Трампа прекратила предоставлять эти отсрочки, из-за чего санкции вновь вступили в силу.

Прогресс на переговорах

В последние недели представители почти всех делегаций, принимающих участие в переговорах, отмечают, что стороны вплотную приблизились к подписанию сделки. Об этом в том числе сообщили и дипломаты из США и Ирана, которые до сих пор отказываются провести прямую встречу и прибегают к посредничеству других стран-членов СВПД.

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс несколько дней назад заявил, что Вашингтон находится в «разгаре заключительных этапов» переговоров с Тегераном о возрождении соглашения. По его словам, на этой стадии участники диалога смогут наконец определить, стоит ли ожидать возврата к СВПД или нет. Аналогичное мнение выразил и глава иранской делегации Али Багери Кани, который также обратил внимание на близость сторон к подписанию документа, но подчеркнул, что «ничто не согласовано, пока не согласовано все».

Значительные сложности сейчас представляют продолжающиеся ядерные разработки в Иране, которые вызывают у Вашингтона и других государств заметное беспокойство. Администрация главы США Джо Байдена предупредила, что так Тегеран уменьшает и без того малый срок для достижения консенсуса, хотя последний, в свою очередь, отвергает установление каких-либо временных рамок. При этом Исламская республика не намерена отказываться от исследований в области мирного атома, о чем недавно заявил ее верховный лидер Али Хаменеи, назвав ядерную энергетику основой независимости своей страны.

Еще одним камнем преткновения является требование об отмене всех санкций, включая принятые до прихода к власти Трампа, на что в Вашингтоне пока пойти не готовы. Также проблемой стал вопрос гарантий со стороны Соединенных Штатов о том, что они не откажутся в дальнейшем от сделки. Государственное устройство США не позволяет давать таких обещаний, однако американское руководство недавно выразило готовность соблюдать взятые на себя обязательства как минимум до тех пор, пока во главе стоит администрация Байдена.

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