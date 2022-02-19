Депутат Швыткин назвал возможный ответ России на отказ США по гарантиям безопасности

В своей реакции на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности Москва настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы, а также из стран Прибалтики. Также в документе указывается: если американская сторона не готова договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения безопасности России, наша страна будет вынуждена реагировать с использованием мер «военно-технического характера». Что подразумевается под понятием «военно-технический ответ», в беседе с ФАН рассказал депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

В первую очередь депутат подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. Однако переговорный процесс не может длиться вечно, нужны результаты. Москва ни в коем случае не допустит того, чтобы ее просто «забалтывали» в вопросе гарантий по безопасности.

из личного архива / Юрий Швыткин

«Во-вторых, в рамках предполагаемого «военно-технического ответа», который был анонсирован Россией в случае невыполнения странами Запада требований безопасности, могут быть различные варианты. Это и размещение военных баз в странах Латинской Америки. Это может быть и размещение гиперзвукового оружия в направлениях, вызывающих особую тревогу. Я имею в виду направления, по которым идет эскалация напряженности со стороны Альянса. Поэтому действия в первую очередь будут направлены на усиление Калининградского и всего западного направления, а также южного», — пояснил Швыткин.

Он отметил, что нынешняя ситуация со сосредоточением воинского контингента НАТО у российских границ Москву не устраивает, и об этом заявлялось не один раз. Также не может не беспокоить милитаризация Украины и подталкивание ее Западом к агрессивным действиям против РФ. А истерия в западных СМИ о российской «агрессии» и назначении дат «вторжения» вовсе перешла здравые границы. Все это заставляет Россию предпринимать определенные шаги и требовать от стран Запада конструктивных ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности, подчеркнул депутат.

Письменный ответ США по гарантиям безопасности МИД РФ опубликовал 17 февраля. Документ содержит 11 страниц. Москва подчеркнула, что в Кремле по-прежнему ожидают от Соединенных Штатов и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа Альянса от расширения на восток.