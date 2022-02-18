«Новатэк» назвал условие запуска поставок газа на Камчатку

Москва, 18 февраля. Компания «Новатэк» сможет поставлять голубое топливо на Камчатку, если расширит ресурсную базу на Ямале за счет Тамбейского месторождения, сообщает «Коммерсантъ».

По словам главы «Новатэка» Леонида Михельсона, соответствующее предложение направлено Правительству РФ и «Газпрому», которому принадлежит актив.

Проблема со снабжением Камчатки голубым топливом пока не решена, поскольку месторождения «Газпрома» не способны покрыть спрос на энергоресурс в регионе. Власти решили, что дефицит будет покрыт за счет СПГ, но обе компании отказываются от поставок из-за убыточных тарифов.

«Новатэк» предлагает обеспечить полуостров газом из своего портфеля, но конкурент напомнил о строящемся СПГ-заводе «Арктик СПГ 2», чьи объемы пока полностью не законтрактованы.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым пообещал, что власти учтут наработки компаний при распределении ресурсной базы Ямала,