Банги, 18 февраля. Манкер Ндиай за несколько лет не смог исправить проблемы многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР. Об этом сообщает Oubangui Medias.

«На какой ноте уйдет Ндиай? Во время его нахождения на посту руководителя МИНУСКА недовольство миссией достигло пика. Не проходит и дня, чтобы мы не читали статьи о преступлениях миротворцев. Также важно вспомнить об инциденте возле президентского дворца. «Голубые каски» насмерть сбили ребенка. В последствие это привело к ухудшению отношений между Ндиай и правительством Центральноафриканской Республики», — говорится в статье.

Журналисты подчеркнули, что сотрудники МИНУСКА регулярно становятся виновниками инцидентов, угрожающих безопасности мирного населения. Вместо выполнения мандата по защите граждан, миротворцы стали виновниками сотни преступлений. В списке «достижений» «голубых касок» присутствуют ограбления, убийства, казни мирного населения, рэкет, смертельные аварии и нарушения прав человека.

«Отъезд Манкера Ндиай запланирован на конец февраля, однако он попросил продлить срок его полномочий на месяц, чтобы принять участие в представлении доклада Генсеку ООН о положении в Центральноафриканской Республике. Если мы выставим рейтинг Манкеру Ндиай за три года, проведенных во главе МИНУСКА, он будет ниже среднего».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Вероятнее всего, сенегальский политик рассчитывает скорректировать доклад и опустить моменты, связанные с многочисленными преступлениями миссии ООН. Ндиай покинет Центральноафриканскую республику на фоне массовых демонстраций против присутствия миротворцев ООН.

Практически каждый день по всей стране проходят митинги, участники которых требуют «голубых касок» покинуть ЦАР. Недовольство граждан наглядно отражают результат трехлетней деятельности чиновника.

Подробнее о том, как Манкер Ндиай стал неофициальным соучастником преступлений миссии ООН и почему он скрывает бесчинства подчиненных, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.