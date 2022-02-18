Сомалийцы осудили полицейских за пытки освещавших атаку «Аш-Шабаб» журналистов

Могадишо, 18 февраль. Сомалийцы, политики, дипломаты, представители прессы назвали варварским и отвратительным отношение элитного подразделения полиции к журналистам, которые освещали операцию против движения «Аш-Шабаб», лояльного запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1.

Ранее боевики атаковали правоохранительные участки и контрольно-пропускные пункты в столичном районе Аль-Кахда. Работающие в частных изданиях представители СМИ отслеживали случившееся и общались со свидетелями атак, когда столкнулись с обученным в Турции антитеррористическим спецподразделением полиции «Харамад».

Опубликованные в социальных сетях фотографии отразили итог встречи — журналистам, среди которых присутствовал директор независимой телекомпании FIVE TV, сотрудники телевидения и Dalsan TV, завязали глаза, руки, ноги и повалили на землю.

#Somali journalists covering last night's attack in #Kahda #Mogadishu have been assaulted, handcuffed and made to lie on the ground by Haram'ad officers pic.twitter.com/pFvT29oe3U — Current Affairs Somalia (@CAffairsSomalia) February 16, 2022

«Мы осуждаем это жестокое, варварское и отвратительное нападение на прессу при исполнении служебных обязанностей и бесчеловечное обращение, которому они подверглись со стороны сотрудников служб в форме», — заявил генеральный секретарь Национального союза сомалийских журналистов (NUSOJ) Омар Фарук Осман.

По его словам, безнаказанность привела к жестокому обращению с представителями СМИ со стороны государственных структур. Иностранные дипломаты также выступили против пыток и призвали власти расследовать случившееся.

«Мы осуждаем недавние злоупотребления со стороны сотрудников сил безопасности в отношении журналистов в Могадишо. Свобода средств массовой информации и их право на репортажи закреплены в сомалийском законодательстве», — говорится в заявлении посольства Швеции.

После поднявшегося шума правоохранители прокомментировали инцидент. Представитель полиции Абдифатах Адан Хассан извинился перед журналистами, с которыми несправедливо обошлись.

«То, что произошло в районе Аль-Кахда, не является источником радости и не останется безнаказанным», — добавил он.

Позже министр внутренней безопасности Сомали заявил об аресте причастных к пыткам сотрудников антитеррористического спецподразделения. По его словам, виновные ответят за совершенные действия.

Кроме того, премьер Мохамед Хусейн Робле призвал службы безопасности усилить защиту Могадишо и противостоять «всему, что может нанести ущерб обществу после террористических нападений». Ранее боевик подорвался рядом со столичным аэропортом, а движение «Аш-Шабаб» заявило, что намеревалось ликвидировать «белых, иностранных чиновников», участвующих в выборах.

При этом сомалийский союз прессы заявлял, что освещение парламентского и президентского голосований стало причиной нападений на журналистов, особенно после того, как СМИ раскритиковали механизмы проведения плебисцита.

1 Организация запрещена на территории РФ.