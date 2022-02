Сомалийцы осудили полицейских за пытки освещавших атаку «Аш-Шабаб» журналистов

Могадишо, 18 февраль. Сомалийцы, политики, дипломаты, представители прессы назвали варварским и отвратительным отношение элитного подразделения полиции к журналистам, которые освещали операцию против движения «Аш-Шабаб», лояльного запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1.

Ранее боевики атаковали правоохранительные участки и контрольно-пропускные пункты в столичном районе Аль-Кахда. Работающие в частных изданиях представители СМИ отслеживали случившееся и общались со свидетелями атак, когда столкнулись с обученным в Турции антитеррористическим спецподразделением полиции «Харамад».

Опубликованные в социальных сетях фотографии отразили итог встречи — журналистам, среди которых присутствовал директор независимой телекомпании FIVE TV, сотрудники телевидения и Dalsan TV, завязали глаза, руки, ноги и повалили на землю.

#Somali journalists covering last night's attack in #Kahda #Mogadishu have been assaulted, handcuffed and made to lie on the ground by Haram'ad officers pic.twitter.com/pFvT29oe3U