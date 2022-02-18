Капитан Ераносян: ВМФ РФ надежно обезопасил Черное и Азовское моря от провокаций Украины

Москва, 18 февраля. Учения ВМФ РФ в Черном море призваны остудить пыл тех, кто жаждет эскалации обстановки в регионе, заявил капитан первого ранга Владимир Ераносян.

Колумнист издания «ПолитЭксперт» пишет, что Украина приняла Стратегию морской безопасности, в которой ставка делается на так называемый «москитный флот». Ераносян обратил внимание, что документ был подписан украинским лидером Владимиром Зеленским незадолго до обострения ситуации в Донбассе.

По словам эксперта, Киев может использовать морские силы для организации провокаций против ЛДНР. В Донецке недавно заявили, что украинские силовики планируют высадить морской десант. На этом фоне Ераносян отметил, что ВМФ РФ надежно обезопасил Черное и Азовское моря от провокаций Украины.

«ВМФ РФ обладает абсолютной доминантой в акватории Черного и Азовского моря. Именно поэтому масштабной войны там, вероятно, не будет. Но сбрасывать со счетов новую Стратегию морской безопасности Украины тоже не стоит», — предупредил он.

Эксперт обратил внимание, что соглашение между Москвой и Киевом об использовании Азовского моря и Керченского пролива, которое было подписано в 2003 году, не позволяет Украине приглашать туда корабли НАТО. Этот документ и очень своевременные учения ВМФ РФ он назвал напоминанием Киеву о недопустимости морских провокаций.

Ранее телеканал RT сообщал, что ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений. По словам экспертов, маневры российского флота вызвали волну негодования на Западе.