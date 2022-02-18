Премьер Польши Моравецкий пригрозил России санкциями от ЕС «мощнее», чем в 2014 году

Варшава, 18 февраля. Россия столкнется с «мощными» ограничениями от Европейского союза. Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Известно, что 17 марта 2014 года главы МИД Евросоюза договорились о введении санкций в отношении российских и украинских официальных лиц, которых они считают виновными в украинском кризисе.

По словам Моравецкого, на данный момент ЕС готовится к другим ограничениям, более жестким.

«ЕС готовит пакет антироссийских санкций "мощнее", чем в 2014 году», — высказался он.

Ранее сообщалось, что пакет антироссийских ограничительных мер будет применен в случае, если обстановка на Украине резко обострится. Документ приняли в парламенте США.