Раскол в украинских элитах: почему Зеленский призывает не сеять панику, а Кличко уже «сдает» Киев

Киевские власти заявили о готовности эвакуировать население города в случае, если «боевые действия» дойдут до столицы Украины. В то же время президент страны Владимир Зеленский считает, что ситуация на украинско-российской границе контролируема. Украинский лидер также неоднократно отмечал, что паника из-за обозначенных западными СМИ дат российского «вторжения» сказывается на экономике страны негативным образом. Столь разные позиции говорят о настоящем расколе среди политических элит Украины. Этой мыслью с корреспондентом ФАН поделился политолог Иван Аркатов.

По его словам, высказывания политиков прямо противоположны: одни призывают не сеять панику, другие, напротив, ведут себя так, будто «вторжение» уже произошло. И вышеуказанные заявления мэрии Киева, во главе которой находится Виталий Кличко, являются очередным подтверждением серьезного расслоения в политической верхушке Украины, считает политолог.

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«С одной стороны, президент Украины Владимир Зеленский кричит, мол, товарищ Байден и господа европейцы, прекратите нагнетать обстановку, у нас не так все печально. Представители вооруженных сил говорят: нет прямых доказательств, что Россия планирует «вторжение», и вообще это маловероятно. В то же время мэрия Киева во главе с Кличко еще сильнее нагнетает обстановку, составляя план эвакуации всех горожан и расписав обязанности городских структур», — пояснил свои догадки Аркатов.

Как он выразился, судя по этой ситуации, очевидно, что Кличко работает на «американскую демократическую контору». По мнению Аркатова, только такой зависимостью можно объяснить панические заявления мэрии Киева — они действуют в четком фарватере американских инструкций.

«Я не удивлюсь, если рядом с Кличко, с учетом его боксерского прошлого, постоянно рядом находится американский советник, который дает указания, как и что делать. С другой стороны, это расслоение позиций говорит о реальном состоянии властей Украины. По факту еще ничего не произошло, а они фактически сдали Киев. Как говорится, Россия на войну не пришла, а они уже бегут в Европу. Хотя у нашей страны подобных планов не было и нет», — заключил политолог.

Разлад в украинских элитах, в частности между Кличко и руководством Украины, наблюдается не впервой. Так, еще в конце декабря 2021 года минобороны страны жестко осадило мэра Киева, возжелавшего создать штаб территориальной обороны в украинской столице. Военное ведомство расценило это как самоуправство, поскольку у мэров городов нет полномочий для принятия подобных решений.