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Вице-премьер Чернышенко ответил главе МОК Баха на слова о холодности тренеров из РФ

Спорт
Вице-премьер Чернышенко ответил главе МОК Баха на слова о холодности тренеров из РФ
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 18 февраля. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу «холодности» российских тренеров фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

Чернышенко назвал неуместным и неправильным слова Баха. Заявление главы МОК вызвало разочарование у вице-премьера России, который счел, что его придуманные истории о чувствах тренеров и российских спортсменов были выданы публично официальным голосом МОК, информирует Inside the Games.

Томас Бах ранее в ходе пресс-конференции рассказал об удивлении от того, как тренер фигуристки Валиевой общалась с ней после ее трудного выступления с произвольной программой на Олимпиаде.

Политик, врач и педагог Геннадий Онищенко также прокомментировал ранее слова Томаса Баха. Он назвал «верхом цинизма» заявление главы МОК о холодности тренеров к Валиевой.

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