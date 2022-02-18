Вице-премьер Чернышенко ответил главе МОК Баха на слова о холодности тренеров из РФ

Москва, 18 февраля. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу «холодности» российских тренеров фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

Чернышенко назвал неуместным и неправильным слова Баха. Заявление главы МОК вызвало разочарование у вице-премьера России, который счел, что его придуманные истории о чувствах тренеров и российских спортсменов были выданы публично официальным голосом МОК, информирует Inside the Games.

Томас Бах ранее в ходе пресс-конференции рассказал об удивлении от того, как тренер фигуристки Валиевой общалась с ней после ее трудного выступления с произвольной программой на Олимпиаде.

Политик, врач и педагог Геннадий Онищенко также прокомментировал ранее слова Томаса Баха. Он назвал «верхом цинизма» заявление главы МОК о холодности тренеров к Валиевой.