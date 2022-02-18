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Распространение информации о выпуске криптовалюты могут запретить в России

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 15:09
Экономика
Распространение информации о выпуске криптовалюты могут запретить в России
pixabay.com

Москва, 18 февраля. Центробанк РФ разработал законопроект, предусматривающий запрет на обращение цифровых активов, а также распространение информации об их выпуске, сообщает РИА Новости.

В документе перечислены возможные ограничения операций с криптовалютами. Регулятор хочет добиться полномочий возбуждать и рассматривать дела о соответствующих административных правонарушениях. Так, вне закона должно оказаться распространение сведений, связанных с криптовалютой.

«Законопроектом уточняется запрет на распространение в Российской Федерации информации о частной цифровой валюте, под который будет подпадать также информация об организации выпуска, выпуске, организации обращения частной цифровой валюты», — сказано в пояснительной записке.

Проект также предусматривает штраф за создание частной цифровой валюты, причем размер может достигать миллиона рублей.

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