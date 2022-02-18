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Матыцин прокомментировал обвинения главы МОК в «холодности» российских тренеров

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 15:09
Олимпийские игры 2022
Матыцин прокомментировал обвинения главы МОК в «холодности» российских тренеров
fisu.net  /  FISU

Пекин, 18 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на обвинения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в холодном отношении тренеров к фигуристке Камиле Валиевой.

Матыцин подчеркнул, что комментарии — это личное дело каждого, но когда высказывается глава МОК, его слова должны быть сдержанными. Более того, Бах сделал заключение о «холодности» тренеров из телевизионной трансляции.

«Насколько я знаю, речь шла о трансляции телевизионной, по телевизору определить и давать оценки поведению тренера и оценки взаимоотношения со спортсменом по меньшей мере дискуссионно», — заявил Матыцин журналистам.

Он подчеркнул, что результаты работы российских тренеров можно оценить по количеству завоеванных на Олимпиаде в Пекине наград — золото и серебро в одиночных соревнованиях, золото в командных соревнованиях, серебряная медаль в танцах. Матыцин надеется, что у команды будет награда и в спортивных парах.

На пресс-конференции глава МОК Томас Бах вместо итогов Олимпиады обсуждал ситуацию вокруг Камилы Валиевой. Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов заявил, что мероприятие носило русофобский характер.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Матыцин прокомментировал обвинения главы МОК в «холодности» российских тренеров
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