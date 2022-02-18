Тимошенко призвала Зеленского запросить у США списание внешнего долга Украины

Киев, 18 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский должен поднять вопрос о списании «украинского долга» во время разговора с американским вице-президентом США Камалой Харрис. Такое мнение высказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Встреча Зеленского и Харрис должна состояться в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Тимошенко считает, что украинский лидер должен заявить, что некоторые позиции минских соглашений для государства неприемлемы, а также обсудить вопрос о списании внешнего долга страны.

«Это означает, что если мы имеем друзей в западном мире, то они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 млрд долгов», – приводит ее слова РИА Новости со ссылкой на «1+1».

По мнению Тимошенко, Украина является государством с большим уровнем доверия, поэтому страна не должна самостоятельно выплачивать внешние долги, так как это разрушает ее платежеспособность. Глава украинской партии также подчеркнула, что 52 млрд долларов в данный момент необходимы для того, чтобы на Украине была создана своя армия, которая должна быть «беспрецедентно сильной».

Юлия Тимошенко добавила, что украинский лидер также может поговорить с лидером США по вопросу обеспечения Украины высокотехнологичным оружием в достаточном количестве.

Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков говорил, что Мюнхенская конференция потеряла объективность и поэтому исчерпала свою востребованность для России. По его словам, в клубе существует возможность обсуждать лишь одну точку зрения.