Лилиан Дарий назначен новым послом Молдавии в России

Кишинев, 18 февраля. Бывший замглавы МИД Молдавии Лилиан Дарий назначен послом республики в России. Соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду.

Ранее послом Молдавии в РФ был Владимир Головатюк, но он покинул должность 7 сентября 2021 года. В результате кандидатуру Дария одобрила комиссия парламента Молдавии по иностранным делам.

«Лилиан Дарий назначается чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Российской Федерации. Указ вступит в силу после публикации в Официальном мониторе Республики Молдова», — говорится в тексте указа.

Официальным монитором считается государственное издание Молдавии, где публикуются все поправки в законодательство, а также новые законы, приказы и решения высшего руководства страны.

Ранее власти Молдавии одобрили проект сотрудничества с НАТО. План предусматривает вывод российского контингента из Приднестровья.